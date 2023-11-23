Пять человек пострадали в поножовщине в центре Дублина RTЕ: вооруженный ножом мужчина ранил пять человек в центре Дублина

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в центре Дублина, сообщает RTЕ. Двое из них — женщина и девочка — получили серьезные ранения.

Инцидент произошел днем 23 ноября. По предварительным данным, мужчина сначала напал на женщину, а затем ранил детей. Злоумышленник также получил травмы, поэтому был госпитализирован вместе со своими жертвами.

Полиция ожидает возможности допросить нападавшего. Следователям пока неизвестен мотив преступления, но версия о теракте пока не рассматривается.

В конце октября сообщалось о нападении мужчины с ножом на пассажиров трамвая в Иерусалиме. В результате один человек получил ранение. Нападавший был нейтрализован прибывшими на место сотрудниками полиции.

В сентябре вооруженный ножом девятиклассник попытался проникнуть в свою школу в хуторе Красный Десант Ростовской области. У входа подросток ранил троих работников образовательного учреждения и родственника одного из учащихся. Нападавшего задержали очевидцы происшествия. По словам главы региона Василия Голубева, подросток страдает от психического заболевания.