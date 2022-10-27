Пять человек пострадали при нападении в торговом центре под Миланом

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пять человек получили ножевые ранения в результате нападения мужчины в торговом центре города Ассаго под Миланом. Об этом сообщил новостной телеканал Tgcom24. Полиция сумела задержать нападавшего.

По данным СМИ, нападавшим оказался 46-летний итальянец. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства ЧП. Остается неясным, что послужило причиной нападения. Не исключено, что речь идет о поступке невменяемого человека.

На место происшествия прибыли несколько автомобилей скорой помощи и медицинский вертолет. Пострадавшие госпитализированы. Состояние трех из них медики оценивают как тяжелое.

Как отмечают правохранительные органы, нападение не следует расценивать как теракт.

Ранее в подмосковном городе Краснознаменске у одного из кафе произошла массовая драка с поножовщиной, в результате которой погиб 31-летний местный житель.

Кроме того, около метро «Чертановская» на юге Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Несколько мужчин напали на прохожего у входа в торговый центр «Штаер-Чертаново». В какой-то момент очевидец произошедшего достал оружие и произвел выстрел. На место ЧП приехали два экипажа ППС и Росгвардии. Участников потасовки задержали, пострадавший написал заявление в полицию.