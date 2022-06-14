Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

Глава США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире телеканала CNN. Она напомнила, что американский лидер неоднократно заявлял об этом.

Могу сказать, что президент неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году, — сказала Жан-Пьер.

Тем временем издание The American Conservative пишет, что возраст и проблемы со здоровьем могут помешать Байдену избраться на второй срок. По мнению автора статьи, шансы главы государства на переизбрание также таят из-за высокой инфляции и проблем с экономикой в стране. Журналисты также полагают, что действующий глава США может провалить промежуточные выборы. На основные выборы в ноябре 2024 года Демократическая партия скорее всего решит выставить более «молодого и здорового» кандидата, заключают они.