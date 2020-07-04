Пьяный житель Германии забрался на собор ради селфи и упал

28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался сделать селфи, забравшись на строительные леса вокруг Регенсбургского собора в Баварии. На высоте около 50 метров он сорвался и пролетел примерно пять метров вниз.
Он получил травмы и стал звать на помощь,
На место приехали спасатели пожарной службы и осторожно спустили мужчину. Спасением занимались 20 пожарных, а также к месту приехали четыре полицейские машины и несколько скорых.
врачи оценили полученные травмы как средние.
Как писал NEWS.ru, несколько полицейских в Москве уволены из-за селфи, сделанного на фоне тел мёртвых людей в морге. На снимке были запечатлены майор Вячеслав Горнеев и его подчинённая — лейтенант Татьяна Пулрышева.
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