Пьяный житель Германии забрался на собор ради селфи и упал

https://static.news.ru/photo/e34bce8c-be02-11ea-bc1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armin Weigel/Global Look Press

28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался сделать селфи, забравшись на строительные леса вокруг Регенсбургского собора в Баварии. На высоте около 50 метров он сорвался и пролетел примерно пять метров вниз.

Он получил травмы и стал звать на помощь, передаёт Merkur. Прохожие услышали крику и позвонили в полицию.

На место приехали спасатели пожарной службы и осторожно спустили мужчину. Спасением занимались 20 пожарных, а также к месту приехали четыре полицейские машины и несколько скорых.

врачи оценили полученные травмы как средние.

Как писал NEWS.ru, несколько полицейских в Москве уволены из-за селфи, сделанного на фоне тел мёртвых людей в морге. На снимке были запечатлены майор Вячеслав Горнеев и его подчинённая — лейтенант Татьяна Пулрышева.