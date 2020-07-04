Европа

Пьяный житель Германии забрался на собор ради селфи и упал

17:19, 04 июля 2020
Фото: Armin Weigel/Global Look Press

28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался сделать селфи, забравшись на строительные леса вокруг Регенсбургского собора в Баварии. На высоте около 50 метров он сорвался и пролетел примерно пять метров вниз.

Он получил травмы и стал звать на помощь, передаёт Merkur. Прохожие услышали крику и позвонили в полицию.

На место приехали спасатели пожарной службы и осторожно спустили мужчину. Спасением занимались 20 пожарных, а также к месту приехали четыре полицейские машины и несколько скорых.

врачи оценили полученные травмы как средние.

Как писал NEWS.ru, несколько полицейских в Москве уволены из-за селфи, сделанного на фоне тел мёртвых людей в морге. На снимке были запечатлены майор Вячеслав Горнеев и его подчинённая — лейтенант Татьяна Пулрышева.

За «упущения в кадровой работе» к дисциплинарной ответственности также привлечены несколько должностных лиц из руководящего состава. Начальник УВД предупреждён о неполном служебном соответствии, а трое нижестоящих руководителей лишатся работы «в аттестационном порядке» как не соответствующие занимаемым должностям.

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