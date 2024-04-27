Пьяный украинский чиновник сбил четырех человек в Киевской области

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В Киевской области пьяный председатель госадминистрации города Бровары Владимир Майбоженко сбил четырех человек, сообщает нацполиция Украины. О состоянии пострадавших информации нет.

Проверка на содержание алкоголя в крови чиновника показала 2,31 промилле при допустимой норме в 0,2. Глава Киевской области Руслан Кравченко пообещал, что уволит Майбоженко после случившегося ДТП.

Ранее баскетболиста любительской команды «Бизоны» Бориса Спрыгина задержала полиция за пьяную аварию на Подольской улице в Москве. Спортсмен влетел в дерево на своем автомобиле Ford Mustang. В результате аварии пострадала 43-летняя сожительница его друга, сам игрок сбежал с места ДТП.

Сейчас пассажирка находится в больнице с травмами различной степени тяжести, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Самого спортсмена задержали в его квартире на улице Перерва в Юго-Восточном административном округе Москвы.

Против спортсмена составили четыре административных протокола: за пьяную езду, оставление места ДТП, повреждение дорожных сооружений и вождение автомобиля без страховки. Против него также начали административное расследование. Спрыгина ожидают штрафы на сумму около 50 тысяч рублей и лишение прав на несколько лет.