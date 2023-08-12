Притворившийся украинцем пьяный житель Эстонии избил журналиста Postimees: назвавшийся украинцем житель Эстонии избил журналиста в Таллине

Фото: МИД Эстонии

Таллин, Эстония

Пьяный гражданин Эстонии, притворившийся украинцем, 10 августа напал в автобусе на местного журналиста и угрожал ему расправой, сообщает Postimees. По данным издания, дебошира остановил водитель автобуса, удерживавший его до прибытия полиции.

В Таллине мужчина, называвший себя украинцем, избил в автобусе репортера Канала 7. Нарушитель доставлен в следственный изолятор, жизни журналиста ничего не угрожает. Полиция сообщила, что нападавший оказался гражданином Эстонии, — отмечает издание.

Издание сообщает, что потерпевший стоял в салоне напротив окна и слушал музыку. Сначала он почувствовал запах перегара, а затем — толчок в плечо. Стоявший рядом мужчина назвал себя украинцем и начал расспрашивать журналиста, местный ли он. Позже стал угрожать убийством. Журналист получил удар в лицо сначала рукой, а потом ногой. Когда он упал, дебошир начал его душить. В этот момент на помощь журналисту подоспел водитель автобуса.

Ранее на Украине 28-летний мужчина был настолько пьян, что выпил бензин, перепутав его с алкоголем, и даже не заметил разницы. После этого он решил закурить. Жителя Запорожья отправили сразу в реанимацию. Украинец получил ожоги грудной клетки, живота и 40% верхних конечностей.