Пьяный поляк швырнул петарду в кортеж Дуды и придумал абсурдное объяснение RMF24: пьяный поляк метнул петарду в кортеж Дуды, чтобы «напугать птиц»

В Польше местный житель бросил петарду в сторону кортежа президента Анджея Дуды, сообщили в эфире радиостанции RMF24 со ссылкой на представителя службы охраны главы государства полковника Богуслава Петровского. Предварительно, мужчина был пьян. Отмечается, что инцидент произошел в селе Кшевата на западе страны.

Полиция задержала 39-летнего мужчину и доставила в местный вытрезвитель. Его допросят. Свой поступок злоумышленник объяснил желанием «напугать птиц». В результате инцидента никто не пострадал.

Недавно на премьер-министрп Словакии Робертп Фицо совершили покушение: 15 мая в него несколько раз выстрелили. В дирекции больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрицалава сообщили, что глава правительства 27 мая пройдет контрольное медицинское обследование. Отмечается, что состояние политика отвечает прогнозам врачей.

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