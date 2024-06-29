Пьяный нацгвардеец с гранатой переполошил киевлян «Страна»: пьяный сержант взорвал гранату М-67 во дворе жилого дома в Киеве

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Военнослужащий Национальной гвардии Украины минувшей ночью взорвал боевую гранату М-67 во дворе жилого многоквартирного дома в Киеве, сообщает издание «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы. Установлено, что младший сержант в момент происшествия был в нетрезвом состоянии.

Происшествие случилось на улице Милославская. Младший сержант достал гранату М-67 и бросил ее во дворе многоквартирного дома. Осколками гранаты повреждено 11 автомобилей, а также фасад и окна ТЦ «Корал». Люди не пострадали, — сказал источник.

Военнослужащего сразу задержали, после чего в его доме провели обыск. Силовики обнаружили, что нацгвардеец держал у себя несколько артиллерийских снарядов калибра 30 миллиметров, четыре магазина к автомату, четыре гранаты М-67, два взрывателя, корпус гранаты Ф-1 и один выстрел для подствольного гранатомета. Против военнослужащего возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее сотрудники полиции сводного отряда из Санкт-Петербурга обезвредили в Мариуполе мужчину, взявшего в заложники одного из военных. Злоумышленник по неизвестным причинам испугался проверки документов и, схватив заложника, скрылся.

Уточняется, что через какое-то время злоумышленник отпустил пленника. На его розыск были сориентированы наряды полиции. К ночи один из экипажей нашел мужчину в разрушенном здании бывшего магазина на Гаванной улице. Увидев силовиков, нарушитель начал угрожать гранатой.