Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии

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Нетрезвые украинские дипломаты попали ДТП в Вене, после чего пытались скрыться от полиции, сообщил портал Kronen Zeitung. Инцидент произошел 12 августа утром. Украинцы на машине врезались в автомобиль с туристами из Германии и пытались скрыться с места ДТП, но полицейские смогли их догнать. Затем дипломаты неохотно подчинились требованию покинуть транспортное средство.

Речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства, отметили журналисты со ссылкой на источники. Если с них не снимут дипломатическую неприкосновенность, они могут остаться безнаказанными.

Пострадавшие в аварии немецкие туристы рассказали, что устроивший аварию водитель поменялся местами с пассажиром после остановки полицией. В его крови обнаружили более двух промилле алкоголя, а севший за руль пассажир от освидетельствования отказался.

Ранее американских читателей Daily Mail разозлил оправдательный приговор, вынесенный украинскому мигранту Владимиру Жуковскому за ДТП с семью погибшими. Они посетовали на то, что в США больше нет правосудия и связали оправдание украинца с событиями на его родине. ДТП, о котором идет речь, произошло в 2019 году в штате Нью-Гэмпшир. Жуковский, управляя грузовиком в состоянии наркотического опьянения, врезался в колонну байкеров, семеро из них погибли.