Пьяные латвийцы невольно помогут Украине Власти Латвии решили передавать Украине автомобили пьяных водителей

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Сейм Латвии единогласно принял поправки к «Закону о поддержке гражданских лиц Украины», согласно которым конфискованные у пьяных водителей автомобили можно будет передавать украинцам, заявил председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис. По его мнению, такое решение станет «полезной поддержкой» для народа Украины, пишет Delfi.

В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины, — сказал Бергманис.

Он уточнил, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

14 февраля парламентский секретарь Министерства финансов Карина Плока заявила, что пакет поправок о передаче Украине конфискованных авто был подготовлен оперативно. По ее словам, такие машины стали накапливаться, из-за чего сейм страны принял решение в срочном порядке.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что Соединенное Королевство, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды и Швеция передали 520 млн фунтов стерлингов ($630 млн) в международный фонд на оказание помощи Украине. По информации ведомства, деньги, в частности, пойдут на поставки беспилотных воздушных систем, средств радиоэлектронной борьбы и воздушной защиты.