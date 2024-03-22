Пьяные британские моряки устроили дебош в Нидерландах

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Моряки Королевского военно-морского флота Великобритании устроили дебош в Роттердаме, сообщает издание The Mirror со ссылкой на сообщения местной полиции. По его данным, один из британских военнослужащих подрался с полицейским. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать шокер, чтобы усмирить моряка и задержать. Ему были предъявлены обвинения.

Отмечается, что трое моряков сошли на берег с корабля HMS «Принц Уэльский». Сразу после этого они употребили алкоголь, после чего устроили дебоши в нескольких районах Роттердама. Один из моряков позднее был задержан в состоянии сильного опьянения, при обыске у него обнаружили сильнодействующие наркотические вещества. Второй моряк был остановлен полицейскими после того, как он не смог предъявить патрульным документы.

Однако лишь одному из трех моряков грозит серьезное наказание. Он вступил в драку с полицейскими, которые были вынуждены применить шокер. Его дело будет рассматриваться в нидерландском суде. Источники The Mirror уточнили, что остальным морякам не предъявляли каких-либо обвинений.

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