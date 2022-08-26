ПВО в Бердянске сбила два летевших к детскому лагерю беспилотника

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Система ПВО в Бердянске Запорожской области сбила два беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Сегодня в 21:00 средствами противовоздушной обороны в районе микрорайона Коса города Бердянска были уничтожены два беспилотных летательных аппарата неустановленного образца, — сказано в сообщении.

БПЛА летели со стороны моря по направлению к детскому лагерю «Красная гвоздика». В этот момент там проходило закрытие смены, на мероприятии присутствовали более 250 детей.

Ранее сегодня в Бердянске произошел взрыв, в результате которого погиб замначальника ГАИ Александр Колесников. Он умер в больнице от полученных травм.

Взрыв также прогремел и у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где поселили беженцев из Мариуполя с детьми. Самодельное взрывное устройство было закреплено на дереве у забора учреждения и начинено поражающими элементами.