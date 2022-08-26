Система ПВО в Бердянске Запорожской области сбила два беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.
Сегодня в 21:00 средствами противовоздушной обороны в районе микрорайона Коса города Бердянска были уничтожены два беспилотных летательных аппарата неустановленного образца, — сказано в сообщении.
БПЛА летели со стороны моря по направлению к детскому лагерю «Красная гвоздика». В этот момент там проходило закрытие смены, на мероприятии присутствовали более 250 детей.
Ранее сегодня в Бердянске произошел взрыв, в результате которого погиб замначальника ГАИ Александр Колесников. Он умер в больнице от полученных травм.
Взрыв также прогремел и у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где поселили беженцев из Мариуполя с детьми. Самодельное взрывное устройство было закреплено на дереве у забора учреждения и начинено поражающими элементами.