ПВО отразила атаку ракет и беспилотников на Энергодар и Запорожскую АЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс

Система ПВО России отразила очередную атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он добавил, что огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнём.

Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА, — написал Рогов.

Ранее стало известно, что Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН из-за ударов Украины по Запорожской АЭС, заявил источник в российском постпредстве в Организации Объединённых Наций. Он предупредил о возможных глобальных последствиях таких действий украинской стороны. Другой источник добавил, что Россия видит докладчиком на заседании гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Между тем политолог Андрей Кошкин заявил, что приказы о нанесении ударов по Запорожской АЭС говорят о намерении президента Украины Владимира Зеленского готов пойти на все ради «шантажа» западных партнеров, а самому ему «наплевать на свой народ». Политолог считает, что Зеленский готов спровоцировать катастрофу, чтобы «удержаться на плаву» и изменить ход спецоперации на Украине.