Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ Путин: Украина полностью и абсолютно провалила контрнаступление

Фото: МО Украины

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ заявил, что инициатива в зоне проведения спецоперации находится полностью в руках российских войск. Он добавил, что Украина полностью и абсолютно провалила контрнаступление.

Одна из главных задач ударов подобного рода — отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от полного провала так называемого контрнаступления. Полного и абсолютного. <...> Не только провалилось контрнаступление, но и инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, — сказал Путин.

Президент добавил, что если так будет продолжаться и дальше, то украинской государственности может быть нанесен «невосполнимый, очень серьезный удар». Путин добавил, что это находится в зоне ответственности Украины.

Российский лидер также напомнил, что именно Киев отказался от переговоров с Россией. Он назвал украинских политиков «придурками» и добавил, что если бы не они, то конфликт на Украине давно бы закончился.

Кроме того, Путин выразил благодарность россиянам, которые проживают в приграничных районах, за проявленные мужество и сплоченность. Он заверил, что власти не оставят их без поддержки.