Путин: Захарченко был убит сотрудником спецслужб Украины в 2018 году

Президент России Владимир Путин сообщил, что экс-глава ДНР Александр Захарченко был убит в 2018 году сотрудником спецслужб Украины. Он назвал гибель лидера республики «прямым политическим убийством».

Он погиб от рук сотрудника спецслужб Украины. Тут вопроса нет, это очевидная вещь. Это прямое политическое убийство, — сообщил президент, общаясь с журналистами после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

31 августа 2018 года Захарченко получил тяжёлые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявили, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом.

Впоследствии бюст первого главы ДНР открыли в Донецке. Церемония была приурочена к годовщине гибели политика. Участие в ней принял нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин. В своей речи он отметил, что Захарченко был «истинным сыном Донбасса», который с первых дней сопротивления украинскому режиму «взвалил на себя тяжёлую ношу» и достойно справился с ней.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана.

Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

21 февраля глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник попросили Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.