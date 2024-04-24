«Путин взламывает британские самолеты». Может ли РФ глушить GPS англичан?

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Британские СМИ сообщили о возможной причастности России и едва ли не лично президента Владимира Путина к кибератакам, спровоцировавшим сбои в работе навигационных систем над Европой. Иностранные журналисты обвинили РФ в подмене данных о координатах гражданских воздушных судов, что могло создать угрозу для их безопасности. Как комментируют эту информацию авиаэксперты, почему в западных СМИ вновь заговорили о «российской угрозе» и кому на самом деле выгодны кибератаки — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют Россию

Британское издание The Sun сообщило со ссылкой на источники о вероятной причастности России к кибератакам, которые нарушили навигацию в небе над Европой. Газета отмечает, что из-за сбоев экипажи пассажирских самолетов теряли ориентацию в пространстве и совершали опасные маневры.

По информации The Sun, речь идет о спуфинге. Это разновидность кибератак, при которых самолет получает неверную информацию о своем местоположении. В результате его приборы начинают показывать ложные координаты.

«Фальшивые данные заставляли самолеты разворачиваться и пикировать, чтобы избежать препятствий, которых на самом деле не было. Источники предупреждают, что это очень опасно», — говорится в материале издания под названием «Путин взламывает британские самолеты».

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил в беседе с NEWS.ru, что таким образом Запад возложил ответственность за риски, которым подвергаются гражданские борты, на Россию. В этом, по его мнению, нет ничего нового.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

«В подходе западных „демократических рупоров свободы“ в данном случае не замечено ничего оригинального — традиция шельмования всего, что относится к России, имеет у них многовековую историю», — сказал он.

Что известно о кибератаках

Источники сообщили The Sun, что с августа 2023 года по март 2024-го спуфингу подверглись более 2,3 тысячи рейсов авиакомпании Ryanair, свыше 1,3 тысячи рейсов Wizz Air, 82 рейса British Airways, семь рейсов TUI и четыре — EasyJet. Помехи нарушили работу системы GPS и ее европейской альтернативы Galileo. Авторы статьи также подчеркнули, что количество кибератак существенно увеличилось в последние месяцы. Если в прошлом году оно составляло менее 50 в неделю, то теперь превышает 350.

В январе Европейское агентство безопасности полетов (EASA) подтвердило информацию об инцидентах, однако не уточнило, кто за ними стоит. «Мы наблюдаем резкий рост числа атак на навигационные системы, которые представляют угрозу безопасности», — сказал глава ведомства Люк Титгат.

Британский таблоид пишет, что в марте спуфингу подвергся самолет Королевских ВВС Великобритании с министром обороны Грантом Шаппсом на борту. Газета отмечает, что воздушное судно «потерялось» во время полета над Польшей недалеко от Калининграда.

По мнению Бондарева, вина за этот инцидент лежит на пилотах британских ВВС. По его словам, им следовало бы грамотнее подходить к выбору маршрутов при выполнении рейсов.

«Безопасность и защита российских граждан и территорий, безусловно, стоит для нас на первом месте. По этой причине глушение вражеского сигнала в Калининградской области — вполне оправданная мера. Мы хорошо видим, какой борт летит. При пролете вблизи территории „недружественной и враждебной России“, как они сами официально нас обозначили, британским военным стоит выбирать маршруты подальше от наших границ», — подчеркнул он.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Почему в атаках обвинили Россию

The Sun приводит данные портала GPSJam, который использует сведения с самолетов для отслеживания проблем в работе спутниковой навигационной системы. Эксперты ресурса заявили, что «горячие точки», создающие помехи для судов, находятся в Балтийском, Черном и Средиземном морях. Эксперт британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг высказал мнение, что это связано с расположением российской военной инфраструктуры. «Везде, где есть крупный гарнизон, вы видите отказ GPS. Такой расположен в Калининграде», — предположил он.

В 2021 году британская разведка уже подозревала Россию в причастности к сбоям в навигации над кипрской авиабазой Королевских ВВС Акротири. Газета The Times сообщила о попытках заглушить спутниковую связь с транспортным самолетом Airbus A400M. По данным издания, источник помех должен был находиться достаточно близко к району атаки. Авторы материала предположили, что ответственность за случившееся несут сирийские или российские военные, базирующиеся в Тартусе и Латакии. При этом они высказали мнение, что техническая возможность для проведения таких операций есть только у россиян.

Летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов отметил в беседе с NEWS.ru, что у России есть технические средства, которые позволяют заглушить сигнал GPS. Однако западная пресса, обвиняя РФ в воздействии на гражданские суда, выдает желаемое за действительное, сказал он.

«Наша помеховая система применяется в зоне спецоперации на Украине, создавая погрешность в GPS, чтобы увести дроны, которые на нас нацелены, в никуда. Но дальность действия наших систем РЭБ тоже не безгранична. То, что происходит в Европе, — не к нам. Гражданские самолеты летят на большей высоте, чем дроны. Нужно целенаправленное воздействие, чтобы уводить их тысячами», — подчеркнул он.

Фото: МО РФ

Кому выгодны кибератаки на гражданские суда

Эксперты из авиаотрасли опровергли информацию британских СМИ об опасности сбоев в системах определения местоположения для гражданской авиации. Представители Ryanair заявили, что при неполадках с GPS экипаж самолета переключается на альтернативные инструменты. В EasyJet отметили, что у компании есть «процедуры для устранения проблем с навигацией». Руководитель отдела полетов в Управлении гражданской авиации Великобритании Гленн Брэдли рассказал, что для защиты систем геолокации на коммерческих рейсах применяется несколько протоколов безопасности.

«Подавление GPS не влияет напрямую на навигацию самолета. Хотя это известная проблема, это не значит, что самолет был заблокирован намеренно», — пояснил он.

Красноперов в свою очередь подчеркнул, что Россия не заинтересована в воздействии на гражданские суда зарубежных государств, поскольку это создало бы угрозу для самолетов отечественных авиакомпаний.

«Неужели на Западе думают, что если мы ставим помехи, то они не дойдут до наших самолетов? Наши-то летают, в том числе около Украины, и ничего — до них никакие помехи не доходят. Зато почему-то доходят до европейских стран», — отметил эксперт.

Летчик подчеркнул, что в рамках СВО Россия действует очень гуманно по отношению к гражданскому населению Украины. Она не может проявлять какой-либо агрессии к жителям стран ЕС, сказал Красноперов.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Станция постановки помех РЭБ «Синица»

«Мы все делаем для мирных жителей Украины, не бьем по гражданским объектам. То же самое в Европе — никого не трогаем, как летаете, так и летайте. Вы нам не ставите помехи — мы вам не ставим. А то, что у них происходит, — возможно, происки наших соперников, которые сами пытаются создать помехи, такое тоже возможно», — добавил Красноперов.

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