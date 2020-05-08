Путин выступил с обращением к австрийцам по случаю 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин выступил по австрийскому телевидению по приглашению канцлера республики Себастьяна Курца. Видеопослание лидера РФ транслировал канал ORF 2 в рамках программы, посвящённой 75-летию освобождения Австрии от национал-социализма и окончания Второй мировой войны.
Путин поприветствовал жителей страны на русском и немецком языках.
Дорогие друзья! Liebe Freunde! Добрый день! Grüß Gott! — начал глава РФ.
В ходе обращения российский президент поблагодарил австрийцев за бережное отношение к мемориалам Второй мировой. Путин назвал защиту правды о войне и памяти погибших ответственностью перед следующими поколениями. Он также пожелал Австрии успешно справиться с новой общей угрозой — пандемией коронавируса, отметив важность поддержки друг друга.
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин поздравил с Днём Победы лидеров и граждан ряда государств бывшего Советского Союза. Послания были направлены народам Белоруссии, Украины, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Молдавии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.