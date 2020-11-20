Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни сербского патриарха

https://static.news.ru/photo/bd633bbc-2b24-11eb-b4b5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Сербии Александру Вучичу в связи с уходом из жизни патриарха Сербского Иринея. В Москве отмечают, что работа владыки снискала ему заслуженные уважение и авторитет за пределами республики и в самой стране.

Уважаемый господин президент [Сербии Александр Вучич], примите глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой — кончиной его Святейшества патриарха Сербского Иринея, — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Путин добавил, что Иреней прилагал усилия для продвижения духовных ценностей и старался укрепить единство православного мира. Президент отметил, что заслуги покойного сложно переоценить.

90-летний патриарх проходил лечение в военном госпитале «Карабурма» в Белграде. Его госпитализировали 4 ноября и планировали выписать через 14 суток. 15 ноября состояние пациента ухудшилось, но врачам удалось стабилизировать патриарха. 20 ноября стало известно о смерти священнослужителя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 74-м году жизни ушёл из жизни митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Об этом сообщает митрополия. Отмечается, что причиной смерти митрополита стали осложнения после коронавирусной инфекции. О времени и месте прощания с ним пока не сообщается.