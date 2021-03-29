«Путин в опасности»: поляки высмеяли угрозу своего посла в адрес РФ

https://static.news.ru/photo/8108d138-9094-11eb-9737-96000091f725_660.jpg Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Жители Польши с иронией отнеслись к призыву своего посла в Германии Анджея Пшилебского «ослабить Россию» и свернуть проект «Северный поток — 2».

Интервью дипломата было опубликовано на польском портале Interia. Комментаторы бурно отреагировали на некоторые заявления Пшилебского.

Всё это выглядит как какой-то личный психоз и страхи нашего посла. Кажется, нашему дипломату нужна срочная помощь соответствующего специалиста, — написал один из комментаторов.

Некоторые читатели также отметили, что Пшилебский своими высказываниями «наносит ущерб Польше на международной арене» и «дисквалифицирует себя как дипломата». А один из комментаторов предположил, что «Путин находится в опасности: он может лопнуть со смеха». Его поддержал другой читатель, задавшийся вопросом: «Сколько можно задирать державу, располагающую ядерным оружием?»

Как писал NEWS.ru, Германия должна приложить все усилия для того, чтобы ослабить Россию. Уверенность в этом выразил посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский. В интервью агентству RedaktionsNetzwerk Deutschland дипломат коснулся вопроса строительства «Северного потока — 2». Его удивляет непоследовательная, на его взгляд, политика Германии в отношении РФ. При этом, говоря о газопроводе, Пшилебский заявил, что этот проект приносит России деньги на военные расходы. Он подчеркнул, что Россия является угрозой для Европы. По словам дипломата, Польша имеет болезненную историю отношений как с Россией, так и с Германией. Но при необходимости она готова бороться с РФ.