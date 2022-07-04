Подразделения, принимавшие участие в боях на Луганском направлении, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Глава государства добавил, что группировки «Восток» и «Запад», которые действуют на других направлениях, должны выполнять свои задачи по прежнему плану.
Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, — заявил Путин.
Он добавил, что другие воинские соединения должны выполнять свои задачи по единому замыслу.
Надеюсь, что всё будет на их направлении происходить так же, как и на Луганском, — резюмировал президент.
Ранее Шойгу заявил, что в течение двух недель военнослужащие ВС России окружили и ликвидировали группировки украинской армии в районах Горского котла, Лисичанска и Северодонецка. По словам министра, при отступлении из Лисичанска украинские солдаты бросили 39 танков и других бронемашин. Также враг оставил 11 минометов, 48 ракетных комплексов Javelin(США), NLAW (Великобритания) и Stinger (США). Помимо этого, враг оставил 3 беспилотника.