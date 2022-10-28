В Венгрии заявили, что Путин тонко понимает происходящее в ЕС Венгерский журналист Штир: Путин тонко понимает процессы, происходящие в Евросоюзе

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин тонко понимает процессы, происходящие в Евросоюзе, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. По его словам, следующий месяц будет критическим для Европы, где цены на газ находятся «в небе».

Я думаю, что Владимир Владимирович очень тонко понял и понимает, что у нас в Евросоюзе происходит. В следующем месяце будет самое главное — как мы переживем этот период, будет тепло или нет, — заявил журналист.

Он добавил, что Венгрия никогда не поддержит введение потолка цен на российский газ, которое обсуждают в ЕС, и назвал выступление российского президента «хорошим месседжем для Европы».

В ходе выступления на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября Путин заявил, что страна не считала и не считает себя врагом Запада, но тот, в свою очередь, желает превратить Москву в инструмент достижения собственных целей. Россия, по словам главы государства, на такую роль не согласна.

Речь президента России длилась более четырех часов. В своем выступлении он коснулся целого ряда вопросов, но основной темой стало участие Запада в конфликте на Украине, крах однополярного мира, а также экономическое развитие России в условиях санкций.