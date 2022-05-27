Путин напомнил канцлеру Австрии, что Киев саботировал мирные переговоры Путин напомнил канцлеру Австрии, что Киев саботировал мирные переговоры

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с австрийским канцлером Карлом Нехаммером, сообщает пресс-служба Кремля на официальном сайте. Главной темой для обсуждения стала ситуация на Украине. Российский лидер еще раз указал Нехаммеру, что украинская сторона саботировала мирные переговоры и отказывается их продолжать. Путин также обратил внимание канцлера, что Украине следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов.

Президент России дал оценку специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Чёрного морей. Украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса, — сказано на сайте Кремля.

Путин дополнительно указал Нехаммеру на безосновательность обвинений России в кризисе с поставками сельхозпродукции на мировые рынки.

В прошлый раз переговоры Путина с Нехаммером состоялись 11 апреля. Встреча российского лидера с главой правительства Австрии проходила в Ново-Огарёво и длилась полтора часа. После Нехаммер заявил, что беседа не произвела на него «оптимистичного впечатления», она была «открытой и жёсткой».