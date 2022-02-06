Путин заявил, что товарооборот РФ и Франции превысил допандемийный уровень

Товарооборот России и Франции вырос и немного превысил допандемийный уровень, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передаёт ТАСС. Лидер Франции прилетел в Москву 7 февраля, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Объём товарооборота РФ и Франции вырос и немного превысил допандемийный уровень, — сообщил Путин.

В Кремле 7 февраля начались переговоры российского лидера Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона. В начале встречи глава РФ отметил усилия коллеги из Франции в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что около 17:00 мск лидеры двух стран начнут встречу. Беседа президентов продолжится за рабочим обедом, также запланирована совместная пресс-конференция.

Также сообщалось, что цель визита Макрона в Москву состоит в том, чтобы заключить мирное соглашение с Путиным и выступить «спасителем» Украины. Это было бы выгодно для него в преддверии президентских выборов, которые пройдут во Франции в апреле.