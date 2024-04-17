Путин прорвался на украинское ТВ «Страна»: на украинском ТВ часами показывали Путина после атаки на спутник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинское телевидение на протяжении нескольких часов транслировало выступления президента России Владимира Путина, сообщает издание «Страна». По информации журналистов, ситуация наблюдалась в Межевской общине Днепропетровской области.

Как написали в издании, трансляция стала следствием хакерской атаки на спутниковое вещание. Об этом же сообщал телеканал «1+1», уточняя, что целью был транспондер Astra 4A 11766 H, через который проходит вещание 39 телеканалов. На текущий момент, по информации «Страны», вещание уже восстановлено.

Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры заразили вредоносными программами серверы телеканала «360». Они попытались ограничить доступ ко всем ресурсам редакции, приостановить работу монтажеров отдела новостей и заблокировать возможность ведения прямого эфира.

До этого хакеры получили доступ к базам данных пассажиров российской компании «Сирена-Трэвел». По имеющимся данным, в двух взломанных базах содержалось порядка 664,6 млн записей с личными данными пассажиров, номерами рейсов, маршрутами, тарифами и другой информацией. Предполагалось, что данные могут быть переданы Вооруженным силам Украины.