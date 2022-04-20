Путин предупредил о росте цен на металл в Европе

Президент России Владимир Путин отметил, что, введя ограничения против российских металлургов, европейские бюрократы проигнорировали интересы своих предпринимателей. По его словам, цены на металл в Европе в результате действий властей ЕС будут расти, как и инфляция. Его цитирует пресс-служба Кремля.

Такая грубая, недальновидная политика негативно скажется на экономиках стран Европы, приведёт к резкому росту стоимости металлов на их рынках, и мы это уже наблюдаем, — сказал российский президент.

Путин указал, что вслед за ростом цен на металл пойдёт вверх и инфляция, вследствие снизится благополучие европейских потребителей, простых граждан. Он назвал Россию одним из лидеров в мировой металлургии, по словам главы государства, страна находимся в пятёрке по объёмам производства стали, также Россия занимает ведущие позиции по производству ряда цветных металлов.

Для зарубежных покупателей и партнёров сотрудничество с российскими металлургами всегда было и остаётся предсказуемым и взаимовыгодным, — добавил российский лидер.

В середине марта Европейский союз из-за событий на Украине ввёл санкции против российских металлургических компаний, ограничив импорт в ЕС некоторых видов стальной продукции. На экспорт в Европу приходится порядка 9% произведённой в России стали.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачёв заявил, что санкции Евросоюза затронут около 40% экспорта российской стали в Европу, а совокупные убытки российских производителей составят около $9 млрд. По его словам, не ушедший на экспорт металл постараются перенаправить в страны Ближнего Востока и на внутренний рынок РФ.