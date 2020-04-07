Путин пожелал скорейшего выздоровления премьеру Великобритании

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму британскому премьер-министру Борису Джонсону и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.
Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь, —
говоритсяв тексте послания, опубликованного на сайте Кремля.
Ранее NEWS.ru писал, что Джонсон заразился коронавирусом и был помещён в реанимацию. Обязанности главы британского правительства временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.
В мире, согласно последним данным, насчитывается 1,3 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели — примерно 284 тысячи.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли — 58.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен