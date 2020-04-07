Путин пожелал скорейшего выздоровления премьеру Великобритании

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Власти французской столицы ужесточили карантинные меры, запретив жителям заниматься спортом на открытом воздухе в период с 10:00 до 19:00. Ранее доктора и политики выразили обеспокоенность по поводу того, что люди по-прежнему бегают или собираются толпами у рынков, несмотря на призывы правительства оставаться дома.

Запрет вступит в силу с 8 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление полиции и администрации Парижа. Во Франции жертвами пандемии коронавируса стали почти 9000 человек, а число заражённых...