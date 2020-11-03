Путин поддержал австрийцев и заявил о взаимодействии в борьбе с терроризмом

https://static.news.ru/photo/1a0e097e-1daf-11eb-b480-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Австрийской Республики Себастьяну Курцу. В ней российский лидер выразил соболезнования в связи с терактом в Вене.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Три человека погибли, 18 человек, по данным СМИ, получили ранения, также уничтожен один из нападавших.

Пресс-служба Кремля отмечает, что Путин решительно осудил это преступление и заявил, что террористам не удастся никого запугать и посеять вражду между людьми разных вероисповеданий. Напомним, по данным спецслужб Австрии, как минимум один из стрелявших симпатизировал радикальным исламистам.

Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Путин передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших. Президент РФ пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее NEWS.ru писал, что остаётся неизвестным, были ли среди пострадавших граждане России. Посольство РФ в Вене пока не располагает такой информацией.