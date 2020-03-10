Президент России Владимир Путин встречается в Кремле с украинским политиком Виктором Медведчуком. Политики обсуждают проведение встречи парламентариев в «нормандском формате».
В совещании также принимает участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин,
Мне кажется, это хорошая идея, — сказал российский глава перед началом разговора.
Виктор Медведчук руководит украинской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», имеющей 43 из 450 мест в Верховной раде. Председателем парламента страны является представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что при работе в формате «нормандской четвёрки» (Украина, Франция, Германия, Россия) не хватает участия ещё нескольких мировых лидеров. По его словам, одним из них мог бы стать президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
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