Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Число умерших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 631 к 10 марта. Только за последние сутки COVID-2019 и связанные осложнения унесли жизни 168 человек.

Как передаёт ТАСС, такие данные озвучил руководитель Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли. Он также сообщил, что общее количество заражённых на настоящий момент достигло 8514. Италия остаётся одним из главных...