Путин обсудил с премьером Люксембурга ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем ситуацию на Украине, отмечается на сайте Кремля. Российский лидер разъяснил Беттелю цели и задачи спецоперации на Украине и рассказал о ходе переговоров России с этой страной.

По просьбе Ксавье Беттеля Владимир Путин информировал о ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите Донбасса, подробно разъяснив её цели и задачи, а также рассказал о положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, — указано на сайте.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал трудным очередной раунд переговоров с Россией, который стартует в понедельник,14 марта, в онлайн-формате. Ранее Подоляк перечислил основные темы обсуждения. По данным переговорщика, это вопросы мира, прекращения огня, немедленного отвода всех войск и гарантий безопасности.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ.

Политический обозреватель и публицист Наталия Елисеева ранее не исключила, что Зеленский и Путин могут встретиться лично, но у переговоров должна быть предметность. В связи с этим, по мнению Елисеевой, пока что предпосылок для встречи нет.