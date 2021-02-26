Путин обсудил с канцлером Австрии поставки «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/e3ebca4c-7836-11eb-a20b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Политики обсудили возможность поставки в Австрию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V», а также налаживания её совместного производства, — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Стороны намерены активно сотрудничать в этом направлении. Достигнута договорённость о дальнейших плотных контактах профильных ведомств двух стран.

В начале февраля Себастьян Курц признавался журналистам, что сам готов привиться российской вакциной, если она получит регистрацию в Европе. Он подчёркивал, что в сложившейся ситуации речь может идти только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а никак не о геополитических битвах.

Также Курц сообщил, что Австрия готова разрешить использование российских вакцин на своей территории и даже организует на территории страны их производство, если препарат будет зарегистрирован европейским агентством EMA.

Как писал NEWS.ru, в Европе постепенно пересматриваются взгляды на препарат «Спутник V». Так, немецкая газета Süddeutsche Zeitung считает, что российская вакцина может стать новым мировым ресурсом.

Издание назвало «Спутник V» «новой нефтью». Отмечается, что по нему уже есть внушительная база данных, кроме того, доказана его эффективность на уровне 91,6%, а его безопасность подтверждают множество независимых экспертов.