«Путин не угрожал ни мне, ни Германии. Мы с ним на ты»: 7 цитат Шольца о РФ Как менялось отношение канцлера ФРГ к сотрудничеству с Москвой — в обзоре NEWS.ru

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global look Press

Канцлеру Германии Олафу Шольцу исполнилось 65. Он занимает пост с 2021 года, и за это время отношения Германии и РФ постоянно менялись. После того как 21 февраля 2022-го Россия признала независимость ДНР и ЛНР, Шольц лично распорядился приостановить сертификацию «Северного потока — 2» на неопределенный срок. Спецоперация на Украине еще больше повлияла на отношения Берлина и Москвы. Высказывания канцлера ФРГ о России, президенте Владимире Путине и «Северном потоке — 2» — в обзоре NEWS.ru.

Об отношениях с Россией

«Старая формула, что Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применяется».

(Из выступления на экономическом форуме Восточной Германии в Бад-Зарове, июнь 2022 года)

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые были у нас в последние десятилетия и которые являлись основой мира и порядка безопасности в Европе. И для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, которые следуют совершенно другому способу управления и тому, как они привлекают людей. <...> Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если в России будет желание вернуться к этому мирному порядку».

(Из выступления на Берлинской конференции по безопасности, декабрь 2022 года)

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look PressВзгляды канцлера Германии Олафа Шольца на Россию сильно поменялись Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look PressВзгляды канцлера Германии Олафа Шольца на Россию сильно поменялись

«Ясно одно: в настоящее время отношения, которые у нас были, сворачиваются. Но... гражданкам и гражданам России, которые стремятся к другому для себя будущему, нужен шанс на то, что мы сможем возобновить экономическую кооперацию, когда настанут другие времена».

(Из речи на 70-летии Восточного комитета германской экономики, декабрь 2022 года)

«Мы как Совет Европы должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Белоруссии и, таким образом, держать открытой перспективу демократического, мирного будущего для обеих стран — каким бы маловероятным оно ни казалось нам сегодня».

(Из выступления в Совете Европы, май 2023 года)

О контактах с Владимиром Путиным

«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии [в ходе телефонных переговоров]».

(Из интервью газете Bild am Sonntag, февраль 2023 года)

«Это долгие беседы [по телефону], иногда по часу, иногда по полтора. Бывает, он отказывается от немецкого перевода, если уже понял, а иногда и сам говорит по-немецки, когда выдается подходящий момент... В телефонных звонках наши очень разные точки зрения [на конфликт на Украине] становятся предельно очевидными. Но Путин всегда очень вежлив... Мы с ним на ты».

(Из интервью газете Rheinische Post, март 2023 года)

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look PressШольц рассказал о своих телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look PressШольц рассказал о своих телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным

Об угрозе прямого столкновения НАТО и России

«Действия НАТО не должны приводить к прямой конфронтации с Россией, но Североатлантический союз должен обеспечить надежное сдерживание [РФ]. Наше послание Москве предельно ясно: мы полны решимости защищать каждый дюйм территории НАТО от любой агрессии. Мы выполним торжественное обещание о том, что нападение на одного союзника будет рассматриваться как нападение на весь Альянс».

(Из статьи «Глобальный поворотный момент» для журнала Foreign Affairs, декабрь 2022 года)

«Мы поддерживаем Украину до тех пор, пока это необходимо, всеми средствами, которые мы можем использовать, но также всегда избегаем эскалации этого конфликта, чтобы он не перерос в прямое столкновение между Россией и НАТО».

(Из интервью главному редактору агентства Bloomberg)

Фото: imago-images.de/Global Look PressКанцлер Германии не раз заявлял, что не хочет допустить прямого столкновения между НАТО и РФ Фото: imago-images.de/Global Look PressКанцлер Германии не раз заявлял, что не хочет допустить прямого столкновения между НАТО и РФ

О газопроводе «Северный поток — 2»

«Что касается „Северного потока — 2“, речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас уже лежит трубопровод. Это [вопрос о его соответствии европейскому законодательству] решает, совершенно не руководствуясь политикой, Федеральное сетевое агентство ФРГ. Предусмотрено много консультаций. Этот процесс идет.

Другой вопрос — что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины. Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной — транзитером газа».

(Из заявления на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС, 17 декабря 2021 года)

«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается „Северного потока — 2“. Сегодня я попросил федеральное Министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации „Северный поток — 2“ не может быть запущен».

(Из заявления на пресс-конференции c премьером Ирландии Михолом Мартином после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, 22 февраля 2022 года)

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look PressВначале Шольц называл «Северный поток — 2» сугубо коммерческим проектом, но в феврале 2022 года пересмотрел отношение к нему и лично распорядился заморозить начало его эксплуатации Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look PressВначале Шольц называл «Северный поток — 2» сугубо коммерческим проектом, но в феврале 2022 года пересмотрел отношение к нему и лично распорядился заморозить начало его эксплуатации

О параде Победы в Москве

«В 2200 километрах к северо-востоку отсюда, в Москве, Путин сегодня выпускает своих солдат, танки и ракеты. Давайте не будем пугаться такой игры мускулами. Давайте останемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется!»

(Из выступления в Европарламенте, Брюссель, 9 мая 2023 года)

О Михаиле Горбачеве и его роли в объединении Германии

«Ушел Михаил Горбачев. Он был смелым реформатором и государственным деятелем, который на многое отважился. Мы не будем забывать, что перестройка сделала возможной попытку установить демократию в России и что демократия и свобода стали возможными в Европе, что Германия могла быть объединена, и железный занавес исчез».

(Из заявления на сайте канцлера ФРГ, 31 августа 2022 года)

Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos/Global Look PressНемцы благодарны Михаилу Горбачеву за роль в объединении Германии. В связи с кончиной первого президента СССР на сайте федерального канцлера появились слова соболезнования Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos/Global Look PressНемцы благодарны Михаилу Горбачеву за роль в объединении Германии. В связи с кончиной первого президента СССР на сайте федерального канцлера появились слова соболезнования

О попытке выучить русский язык

«Однажды я брал восемь уроков на вечерних курсах. Но, кроме алфавита, ничего не запомнилось».

(Из выступления на встрече с жителями Потсдама, декабрь 2022 года)

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