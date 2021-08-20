Путин — Меркель: воспоминания о будущем

Последний официальный визит Ангелы Меркель в Россию стал как бы рабочим моментом в напряжённом графике обоих хорошо друг друга знающих политических партнёров. Владимира Путина в субботу ждут на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода. На следующей неделе у него в рабочем расписании встречи с кандидатами-единороссами и несколькими губернаторами. Ангела Меркель затем отправляется в Киев. И у обоих лидеров впереди финал парламентских выборов.

Потому-то изначально было ясно, что немалое место в переговорах займёт тема возможных политических поствыборных перспектив и раскладов в обеих странах. И о выделении контура дальнейшего сотрудничества. В частности, последние месяцы и Москва, и Берлин усиленно доказывали старую истину о том, что экономика не могла не брать верх над чисто политическими или, скорее, политиканскими соображениями. И символом такого прагматичного подхода стало отстаивание командой Меркель «Северного потока — 2» как экономического общеевропейского проекта. Сам факт запуска которого выглядит заявкой на дальнейшее углубление экономической интеграции. Более того, появившаяся информация о том, что на трассу газопровода в немецкой экономической зоне после долгого перерыва как раз вышло голландское судно-камнеукладчик, свидетельствует о крупной дипломатической победе Меркель. В целом эпопея газопровода значительно усилила международную субъектность Германии.

Владимир Путин и Ангела Меркель kremlin.ru

Такое сближение настолько раздосадовало американцев, что буквально накануне саммита полностью контролируемая демократами газета NY Times занялась расследованием на предмет отмывания русских денег через Deutsche Bank.

Собственно, Госдеп США воспользовался своим обычным приёмом, надеясь таким образом отвлечь внимание от сути самой встречи Путина и Меркель и снизить её звучание в международной информационной повестке. Такая провокация явно стала реакцией на возможный запуск новой ветки газопровода уже в октябре. Но, как часто бывает, таким демаршем янки косвенно лишь подтвердили значимость переговоров в Кремле.

Неслучайно Владимир Путин отметил особый характер российско-германских отношений. И пусть формально ни к чему не привели ни обсуждение ситуации в Афганистане, откуда был вынужден срочно эвакуироваться немецкий контингент, ни дискуссия вокруг тупика Минских соглашений, включая туманные перспективы встречи в «нормандском формате», в которой Меркель всё равно не примет участия. Но надо помнить, что фрау Ангела, видимо, останется депутатом бундестага, причём одним из самых авторитетных и влиятельных, а потому и нынешнее откровенное обсуждение острых проблем — это не вежливое прощание с фактически лидером европейской дипломатии, а продолжение поиска точек пересечения интересов.

А потому и прошедшие в Кремле переговоры были для Меркель ещё и частью предвыборной борьбы её партии. Этим во многом объясняется и ритуальное заявление в защиту узника Навального, и непризнание включения Крыма в состав России, которые были предназначены прежде всего для внутригерманского потребления в разгар избирательной кампании, когда жёсткость в отношении с Москвой в двойной цене.

Владимир Путин и Ангела Меркель kremlin.ru

Впрочем, и Владимир Путин в своём реактивном стиле вернул себе инициативу, отправив на поле партнёров так на словах волнующий Запад вопрос о продолжении российского газового транзита через Украину и после истечения нынешнего контракта в 2024 году. Президент поставил решение этой проблемы в прямую зависимость от спроса на российский газ в будущем, учитывая увлечение в Европе энергетической «зелёной альтернативой» и анонсированный переход на водород. В результате уже в Киеве Меркель придётся уточнять в разговорах с коллегой Зеленским и этот аспект, не зависящий от Москвы.

Кстати, в Киеве у неё появится шанс вступиться и за своего старого протеже — киевского мэра Владимира Кличко, которого Владимир Зеленский стремится вытеснить с политического поля. Но это уже совсем другая история.