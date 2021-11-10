Путин и Меркель запланировали ещё один телефонный разговор

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин должны провести сегодня ещё одни переговоры. Стороны собираются продолжить обсуждение миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Сегодня они условились продолжить контакты, — сказал Песков.

Лидеры двух стран уже разговаривали сегодня. Речь шла о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Как отметили в правительстве Германии, Меркель назвала бесчеловечной и неприемлемой «инструментализацию» мигрантов белорусскими властями и попросила Путина повлиять на это.

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт также объяснил звонок Меркель по этому вопросу Путину, а не главе Белоруссии Александру Лукашенко тем, что руководство России имеет значительное воздействие на официальный Минск. А также тем, что белорусские власти не идут на контакт после президентских выборов в РБ, прошедших в 2020 году.

Миграционный кризис на границе Белорусcии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукaшенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обоcтрение отношений с Западом.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в рaйоне пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать грaницу, ситуация относительно спокойная. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дудa заявил о беспрeцедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруcсии на границе. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.