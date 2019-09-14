https://static.news.ru/photo/09d7ec94-d721-11e9-b8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Заявления украинских властей о проведении выборов в Донбассе являются пустыми словами. Такое мнение выразил депутат Народного совета непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский.

Вместо того чтобы принять закон о полной амнистии и начать прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР об особом статусе и местных выборах, мы наблюдаем, как Зеленский, Пристайко, Кучма и прочие украинские политики занимаются инсинуациями и болтовнёй, — цитирует Бердичевского РИА Новости .

Представитель ДНР считает, что указанные украинские политики пытаются «заморочить голову в попытке обмануть руководство республик и гарантов выполнения „Минска-2“».

Как считает Бердичевский, для Киева в полном объеме выполнение минских соглашений якобы «невозможно», поэтому украинские власти хотят «путём лжи и провокаций извратить суть соглашений и выйти из них без ущерба своей государственности».

Как писал News.ru, 13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что выборы на территории непризнанных ДНР и ЛНР должны пройти до 2020 года. По его словам, Киев не будет проводить новое «фейковое» голосование, которое имело место на этой территории.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных территориях говорить ещё рано, а спикер Верховной рады подчеркнул, что избирательная кампания в контролируемых сепаратистами районах Луганской и Донецкой областей может проводиться только по украинскому законодательству.