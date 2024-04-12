Жителям Украины рекомендуется начать экономить электроэнергию в вечернее время на протяжении всего года, написал на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) генеральный директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко. По его словам, это связано с тяжелой ситуацией в энергетике после уничтожения Трипольской ТЭС. Коваленко подчеркнул, что экономия света должна стать привычкой.

Что мы можем сделать сейчас? Экономить потребление в пиковые часы. И если нас таких будет много, то это сработает. Поэтому с 19 до 22 часов каждый день, пожалуйста, экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой, — написал он.