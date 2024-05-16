«Пусть обращается к двум людям»: военэксперт дал ценный совет Зеленскому Военэксперт Дандыкин посоветовал Зеленскому обратиться к Путину и Си Цзиньпину

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы обратиться к двум людям — президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, заявил NEWS.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Военный эксперт подчеркнул, что именно они выступают за мир. По его словам, непонятно, как страны планируют собираться в Швейцарии для решения украинского конфликта в сложившейся ситуации.

Пусть обращается к двум людям, которые сейчас встречаются в Китае. Они выступают за мир. Сейчас страны будут собираться в Швейцарии. И как они будут собираться на фоне того, что происходит? Я думаю, мы еще что-то увидим в мае, — отметил Дандыкин.

Как отметил эксперт, существует примета, что куда бы ни приехал Зеленский, тот населенный пункт сдают. По его словам, так было и с Авдеевкой, и с Артемовском. Дандыкин уточнил, что ситуация в Харькове сложная для ВСУ. Эксперт добавил, что президент Украины уже не в первый раз обвиняет своих союзников, что те ему не помогают.

У Зеленского уже не первые обвинения. Конечно, никто не помогает и все его не любят. Украина делает все, чтобы отвлечь внимание: били по Крыму, Севастополю, Белгороду. Резервы под Волчанском сжигаются. Это напоминает ситуацию под Артемовском, Авдеевкой, — отметил Дандыкин.

Зеленский ранее заявил, что Украина рискует потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. По словам украинского лидера, на этом участке фронта складывается очень серьезная ситуация.