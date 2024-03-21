Пушков высмеял потерявшего дар речи главу МИД Латвии Пушков сравнил с расизмом слова главы МИД Латвии Кариньша о депортации россиян

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кришьянис Кариньш

Политики в Латвии стараются следовать европейским стандартам и придерживаться либеральных взглядов, однако все равно «скатываются в расизм», написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал реакцию латвийского министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша на вопрос журналиста о депортации россиян.

Латыши очень стараются выглядеть по-европейски, типа либерально, но все равно постоянно скатываются в расизм, — написал Пушков.

Ранее Кариньш потерял дар речи, когда отвечал на вопрос о депортации россиян по причине незнания национального языка. Министр отметил, что все проживающие в Латвии люди должны учить латышский. В этом контексте журналист Тим Себастьян поинтересовался, почему именно русскоязычных жителей республики планируют выдворять из страны из-за незнания языка. Кариньш попытался ответить на вопрос, однако растерялся и стал заикаться, отметив, что «это неправда».

Пушков также отмечал, что постсоветское пространство является зоной повышенной конкуренции. По его словам, страны Запада максимально заинтересованы в том, чтобы развернуть соседей против России. Он указал, что при распаде СССР использовалась «примитивная доктрина» по формуле первого президента России Бориса Ельцина «да куда они от нас денутся», которая является ошибочной.