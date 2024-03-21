Политики в Латвии стараются следовать европейским стандартам и придерживаться либеральных взглядов, однако все равно «скатываются в расизм», написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал реакцию латвийского министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша на вопрос журналиста о депортации россиян.

Латыши очень стараются выглядеть по-европейски, типа либерально, но все равно постоянно скатываются в расизм, — написал Пушков.

Ранее Кариньш потерял дар речи, когда отвечал на вопрос о депортации россиян по причине незнания национального языка. Министр отметил, что все проживающие в Латвии люди должны учить латышский. В этом контексте журналист Тим Себастьян поинтересовался, почему именно русскоязычных жителей республики планируют выдворять из страны из-за незнания языка. Кариньш попытался ответить на вопрос, однако растерялся и стал заикаться, отметив, что «это неправда».

Пушков также отмечал, что постсоветское пространство является зоной повышенной конкуренции. По его словам, страны Запада максимально заинтересованы в том, чтобы развернуть соседей против России. Он указал, что при распаде СССР использовалась «примитивная доктрина» по формуле первого президента России Бориса Ельцина «да куда они от нас денутся», которая является ошибочной.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ