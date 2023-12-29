Пушков высмеял главкома ВС Нидерландов после слов о войне с Россией Пушков: слова главкома ВС Нидерландов о войне с РФ напоминают «болезненный зуд»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что «болезненный зуд» военачальников малых стран Европы становится «поветрием». Таким образом он отреагировал на слова главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о войне с Россией.

И главком вооруженных сил Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием, — написал сенатор.

По словам Пушкова, у него иногда складывается впечатление, что чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем «активнее ее руководители рвутся в бой». Сенатор объяснил эту закономерность тем, что эти люди осознают, что не им принимать решения об эскалации с Россией.

Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, — добавил он.

Парламентарий резюмировал, что подобные высказывания всегда принимают «угрожающий вид, который никого не пугает».

Ранее Вийнен заявил, что общество «должно готовиться к войне с Россией», а Нидерландам необходимо ежегодно набирать несколько тысяч добровольцев. Он подчеркнул, что стране необходим большой запас резервистов, чтобы армия могла продолжать функционировать.

Кроме того, президент Чехии Петр Павел заявлял, что Россия остается главной угрозой для ЕС, а армиям стран-членов «следует готовиться к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе».