Пушков прокомментировал «войну» Charlie Hebdo с исламом

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура Анкары возбудила уголовное дело после публикации в скандальном журнале карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, в департаменте коммуникаций турецкого лидера заявили, что Анкара предпримет дипломатические и юридические шаги в связи с произошедшим.
В карикатуре журнала Charlie Hebdo Эрдоган изображён в домашней обстановке. Таким образом её создатели намекнули, что в неформальной обстановке президент Турции не такой уж моралист и вовсе не правоверный мусульманин.