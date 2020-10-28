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Пушков прокомментировал «войну» Charlie Hebdo с исламом

16:09, 28 октября 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У журналистов сатирического издания Charlie Hebdo нет шансов в противостоянии с 1,5 млрд мусульман всего мира. Об этом на своей странице в Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Карикатуристы решили объявить войну 1,5-миллиардной нации по имени ислам? Безумная затея. Они проиграют. Карикатурный крестовый поход обречён, — написал он, передаёт RNS.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура Анкары возбудила уголовное дело после публикации в скандальном журнале карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, в департаменте коммуникаций турецкого лидера заявили, что Анкара предпримет дипломатические и юридические шаги в связи с произошедшим.

В карикатуре журнала Charlie Hebdo Эрдоган изображён в домашней обстановке. Таким образом её создатели намекнули, что в неформальной обстановке президент Турции не такой уж моралист и вовсе не правоверный мусульманин.

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