Пушков прокомментировал «войну» Charlie Hebdo с исламом

https://static.news.ru/photo/59befffe-191f-11eb-8d39-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У журналистов сатирического издания Charlie Hebdo нет шансов в противостоянии с 1,5 млрд мусульман всего мира. Об этом на своей странице в Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Карикатуристы решили объявить войну 1,5-миллиардной нации по имени ислам? Безумная затея. Они проиграют. Карикатурный крестовый поход обречён, — написал он, передаёт RNS.

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Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура Анкары возбудила уголовное дело после публикации в скандальном журнале карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, в департаменте коммуникаций турецкого лидера заявили, что Анкара предпримет дипломатические и юридические шаги в связи с произошедшим.

В карикатуре журнала Charlie Hebdo Эрдоган изображён в домашней обстановке. Таким образом её создатели намекнули, что в неформальной обстановке президент Турции не такой уж моралист и вовсе не правоверный мусульманин.