https://static.news.ru/photo/459cc114-6628-11ea-b4ed-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков призвал кабмин запретить оставшиеся рейсы в европейские столицы после новостей о 14 новых заражённых коронавирусом COVID-19 в России. Все заболевшие вернулись из Европы, посетовал политик.

Пора перестать призывать граждан не ездить в Европу, а закрыть эту возможность как таковую, — отметил Пушков, по данным которого, «Аэрофлот» продолжает летать в 25 европейских городов.

Правительство вечером 13 марта отменило большинство регулярных рейсов в Европу, а оставшиеся перевело в терминал F московского аэропорта Шереметьево. Чартеры продолжат летать, чтобы эвакуировать в Россию туристические группы.

Как писал NEWS.ru, большинство из 14 выявленных заражённых — жители Московской области. Общее число подтверждённых диагнозов в России достигло 59. В Москве отменены массовые мероприятия, а школы переведены на свободное посещение. Правительство рекомендовало регионам последовать примеру столицы.