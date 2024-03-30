Пушков предупредил Польшу о последствиях предвоенной эпохи Пушков: Польшу ждут проблемы в предвоенную эпоху

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Алексей Пушков

Польскому премьеру Дональду Туску следует задуматься о безопасности своей страны после слов о том, что Европа вступает в предвоенную эпоху, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Политик подчеркнул, что подобные эпохи не приносят ничего хорошего странам, которые находятся в пограничной ситуации между сторонами конфликта.

Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чревата для самой Польши, — написал он.

Пушков также выразил уверенность, что данное заявление премьер-министра является наглядным примером того, как сильно деградировало политическое лидерство в Европе. Сенатор пояснил, что Туск со сладким ужасом думает о наступлении этой эпохи вместо того, чтобы задуматься о негативных последствиях и способах их избежать.

И ради чего Польша с такой готовностью влетает в предвоенную эпоху? Ради какой возвышенной цели? Не из-за судьбы же Донбасса или Харькова, — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин констатировал, что высказывания главы польского правительства Дональда Туска свидетельствуют о том, что он «постоянно находится на грани». По его словам, в речах европейского политика всегда звучит тревожность.