Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодицкий заявил об отсутствии следственных действий по делу о возможном злоупотреблении в Минэкологии станы. При этом он уточнил, что отец и сын Байдены не являются фигурантами производства.

Холодницкий напомнил, что в 2017 году дело было закрыто из-за отсутствия доказательств, однако уже в 2018 году суд отменил соответствующее постановление. В настоящее время детективы НАБУ и прокуроры «не понимают,...