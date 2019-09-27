Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Киева об опасности восстановления авиасообщения с РФ и предложил Украине переместиться в Тихий океан.
Сенатор также поинтересовался, считают ли киевские власти столь же опасными для украинцев российский газ или русский язык.
А газовый транзит не опасен? Или наш газ? А говорить на русском, как вся Украина, включая президента и его жену, не слишком опасно? По этой логике, Украине надо срочно переезжать в район острова Кирибати, — написал политик в Twitter.
Прямое авиасообщение с Россией «опасно для украинцев», заявили в Киеве. А газовый транзит не опасен? Или наш газ? А говорить на русском, как вся Украина, включая президента и его жену, не слишком опасно? По этой логике, Украине надо срочно переезжать в район острова Кирибати.
Как ранее сообщал News.ru, по поводу авиасообщения с Россией высказался министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. При этом он высказался против прекращения железнодорожного сообщения, поскольку это будет невыгодно для украинцев.