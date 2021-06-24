Пушков ответил на послание Путину от «дерзкой Британии»

Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале ответил на послание президенту РФ Владимиру Путину от «дерзкой Британии», как пишет издание Times, ссылаясь на источник в британском Министерстве обороны. Оно касается вторжения британского эсминца Defender в Чёрное море.

Как заявил Пушков, королевство говорит Путину, что тот не сможет остановить их корабли. В материале, подчеркнул сенатор, с гордостью отмечается, что британские военные суда будут плавать тем курсом, который посчитают нужным, и их не волнует предупредительный огонь со стороны русских.

Полагаю, это заявление не столько дерзкое, сколько неумное. Такие игры до добра не доведут, — написал сенатор.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент, заметил, что в случае если иностранные коллеги не понимают, что такое российские границы, страна «может бомбить».