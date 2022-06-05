Пушков: новые антироссийские санкции снизят уровень жизни в Европе

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Алексей Пушков

Западные санкции, которые направлены против российского нефтяного сектора, приведут к снижению уровня жизни в Европе, считает сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что в ЕС подобные ограничения вводились вопреки здравому смыслу, поскольку они спровоцируют очередной скачок цен на топливо.

Эмбарго на поставки нефти из России, принятое ЕС вопреки здравому смыслу и экономической логике, приведет к еще большему росту цен на топливо. Всё это еще цветочки — ягодки созревают. Der Spiegel прогнозирует высокую инфляцию и ценовой шок, — высказался Пушков.

По словам Пушкова, глава Еврокомиссии назвал введение новых санкций шагом вперед для Евросоюза, однако на деле эти действия могут оказаться значительным шагом назад, к ухудшению состояния европейской экономики.

Евросоюз утвердил шестой пакет санкций в отношении России в пятницу, 3 июня. Среди ограничительных мер — отказ европейских стран от импорта российской нефти в течение полугода, а через восемь месяцев — полное прекращение импорта нефтепродуктов. На согласование шестого пакета санкций ушло значительное количество времени. Между странами ЕС не было согласия по вопросу эмбарго на российскую нефть.