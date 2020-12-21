Пушков назвал «настораживающей» ситуацию с COVID-19 в Британии

https://static.news.ru/photo/0aa3da96-42d4-11eb-90f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с распространением в Великобритании новой разновидности коронавируса и реакцию на неё европейских стран.

Он отметил, что Бельгия приостановила авиасообщение с Британией и аналогичным образом намерены поступить Германия с Францией.

Настораживающее развитие событий и для нас, поскольку с Британией есть авиасообщение, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Новый штамм коронавируса, выявленный в Соединённом Королевстве, может распространяться гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы. Специалисты не исключают, что новая разновидность инфекции может стать доминирующей. Кроме того, допускается вероятность, что на неё не подействуют существующие вакцины.

Британские власти отменили рождественские послабления и ввели дополнительные ограничения. Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок предложил согражданам представить, что они уже заражены коронавирусом, и вести себя соответствующим образом. По его мнению, только так можно остановить распространение инфекции.

Авиасообщение с Великобританий приостановили Нидерланды и Италия. Вопрос об этом рассматривают израильские власти.

Как писал NEWS.ru, в Испании призвали руководство ЕС выработать совместную программу действий в связи с распространением новой мутации коронавируса. В руководстве страны заявили, что при защите прав граждан сообщества необходимо избегать одностороннего подхода.