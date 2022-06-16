Пушилин: Зеленский должен предстать перед международным трибуналом

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом, сообщил глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА Новости. Он пояснил, что причиной этому станут военные преступления, которые совершил официальный Киев на территории Донбасса.

Да, — сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что поставки западного вооружения для украинской армии вынуждают военных ДНР идти шире, чем границы Донбасса. Только так, по словам Пушилина, можно дать полноценную защиту мирному населению.

Пушилин добавил, что в ходе российской операции нужно освободить все русские города, Одесса тоже входит в этот список. Однако говорить о референдумах о присоединении к России, по его мнению, можно будет только после завершения спецоперации на Украине. Она должна закончиться к концу текущего года, подчеркнул он.