Никита Чайка

Пушилин рассказал, когда расстреляют плененных в ДНР иностранных наемников Глава ДНР Пушилин: решение о расстреле наемников будет принято не ранее чем через месяц

16 июня 2022 в 10:46

Фото: dan-news.info

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников