Оснований для помилования приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике зарубежных наемников на текущий момент нет, заявил глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022. В интервью РИА Новости он сообщил, что решение о расстреле наемников будет принято не ранее чем через месяц.
Журналисты также поинтересовались, обращались ли к руководству ДНР власти Великобритании и Марокко, чьи граждане приговорены к высшей мере наказания.
Нет, ни Англия, ни Марокко не обращались, — ответил Пушилин.
Неделю назад суд ДНР вынес решение казнить иностранных наемников британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на украинской стороне. В ходе следствия все трое признали себя виновными в том, что участвовали в вооруженной агрессии ради захвата власти в ДНР. По законам республики они имеют право оспорить свой приговор в течение одного месяца.
Позднее стало известно, что власти Великобритании обратились к украинским властям с просьбой урегулировать вопрос казни наемников. Отмечается, что напрямую устанавливать контакт с руководством ДНР Британия категорически отказывается, поскольку диалог двух сторон будет означать признание Великобританией Донецкую Народную Республику, чего Лондон делать не собирается.