Пушилин заявил о попытках наступления ВСУ на Красный Лиман Пушилин: ВСУ пытаются наступать на Красный Лиман, но ситуация контролируется

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Солдат вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». При этом, по его словам, ситуация остается контролируемой. Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе союзных сил, атаки противника удается сдерживать.

Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая, — сказал Пушилин.

Он добавил, что ВСУ активизировались и на угледарском направлении, но ситуация также контролируется. Кроме того, союзные силы продвигаются на ряде участков, в том числе в сторону Артемовска, заключил Пушилин.

Сутками ранее Народная милиция ДНР сообщила о попытке ВСУ предпринять контратаку в районе поселка Пески. Украинские войска в количестве танковой и мотострелковой роты выдвинулись из Первомайского в сторону Песков, но при этом они встретили отпор со стороны батальона «Сомали» и 11-го полка Народной милиции.