Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что необходимо «освободить» всю территорию Украины, включая Киев и западные области, передает ТАСС. Руководитель республики добавил, что жители давно сделали свой выбор в пользу России и республика не собирается медлить с вхождением в её состав.

Так получается, что основная задача на настоящий момент — это все же выход на конституционные границы. Вопрос второго плана — какие механизмы, какие сроки будут задействованы. Одно могу сказать — что затягивать с этим не будем. Люди, жители Донецка, Луганской области, высказали свою позицию, в которой укрепились только за все эти восемь лет, еще в 2014 году. И эта позиция очевидна, понятна, эта позиция в сторону России, — сказал он.