Пушилин заявил, что Украины может скоро не стать Глава ДНР Пушилин: Украины как государства в обозримом будущем может не стать

Фото: denis-pushilin.ru

Денис Пyшилин

Украина в обозримом будущем может перестать существовать, заявил в интервью агентству РИА Новости на ПМЭФ-2022 глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он также выразил надежду, что спецоперация РФ на Украине завершится к концу этого года.

Украины в каком-то обозримом будущем как государства может просто не стать, — заявил Пушилин.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал похожую точку зрения. Он предположил, что Украины может не быть на карте мира уже через два года. По мнению бывшего президента РФ, Украина является американским проектом «анти-Россия». Высказывание Медведева стало ответом на предложение Вашингтону со стороны Киева о подписании соглашения о ленд-лизе для поставок на украинскую территорию сжиженного природного газа из США.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Украина прекратила свое существование как государство, а украинский народ оказался заложником у неонацистов.